Площадка для работы НКО появится в Дновском районе

16:58, 12 марта 2019, ПАИ

Площадка для работы некоммерческих организаций должна быть создана в Дновском районе. Такое поручение губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал начальнику областного Управления общественных проектов и молодежной политики Наталье Плявинской по итогам рабочей поездки в Дновский район сегодня, 12 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В рамках визита в Дно Михаил Ведерников посетил Дновский районный культурный центр, местный краеведческий музей. Глава региона поинтересовался, сколько людей занимаются в центре, созданы ли для этого условия, а также участвуют ли жители района в конкурсах и грантах, на что получил утвердительные ответы.

«Может быть, ребята молодые смогут помогать оформлять эти гранты, направление очень важное», - объяснил Михаил Ведерников необходимость создания площадки для работы НКО.

Также он встретился с районным народным хором ветеранов, который будет праздновать 25-летний юбилей с момента создания. Глава региона заявил, что ждёт приглашения на праздник, и попросил предоставить информацию, каких костюмов не хватает коллективу.

Михаил Ведерников добавил, что за районными культурными центрами планируется закрепить хотя бы по одному автобусу. По его словам, вопрос будет решаться после Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове в конце июня.