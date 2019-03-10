Юный пскович завоевал второе место на соревнованиях по мотокроссу в Санкт-Петербурге

17:58, 12 марта 2019, ПАИ

Юный пскович Алексей Алексеев завоевал второе место в классе 50 кубов на соревнованиях по мотокроссу, которые состоялись в Санкт-Петербурге 10 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент мотоклуба «Позитивная механика» Алексей Алексеев.

Псковский спортсмен выступал на новой трассе «Мотоланд». Всего соревнования в данном классе собрали 5 участников, в основном, из Санкт-Петербурга. Алексей Алексеев представлял команду «Позитивной механики».

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В классе «Любители» (группа А) он оказался 7-ым из 12 спортсменов.