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Общество

Новая регистратура, детская зона и доступная среда появятся в Дновской больнице после ремонта

Новая регистратура, детская зона и доступная среда появятся в Дновской районной больнице после ремонта. Об этом губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову сообщила главный врач медучреждения Татьяна Горбунова во время его рабочего визита в муниципалитет 12 марта,  передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В настоящее время ремонтная бригада перешла к отделочным работам в помещении больницы. После ремонта здесь появится новая регистратура, детская зона, полноценная входная группа и туалет для людей с ограниченными возможностями.

Отметим, что на ремонт в Дновской больнице выделено порядка 37 млн рублей.

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