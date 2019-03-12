Новая регистратура, детская зона и доступная среда появятся в Дновской больнице после ремонта

17:21, 12 марта 2019, ПАИ

Новая регистратура, детская зона и доступная среда появятся в Дновской районной больнице после ремонта. Об этом губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову сообщила главный врач медучреждения Татьяна Горбунова во время его рабочего визита в муниципалитет 12 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В настоящее время ремонтная бригада перешла к отделочным работам в помещении больницы. После ремонта здесь появится новая регистратура, детская зона, полноценная входная группа и туалет для людей с ограниченными возможностями.

Отметим, что на ремонт в Дновской больнице выделено порядка 37 млн рублей.