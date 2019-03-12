Губернатор поручил подготовить смету на ремонт помещений Дновского районного культурного центра

17:18, 12 марта 2019, ПАИ

Подготовить смету на ремонт помещений Дновского районного культурного центра поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе посещения этого учреждения 12 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Директор Центра Елизавета Антропцева отметила, планируется создать Молодёжный центр, чтобы в нём занимались дновские дети. По её словам, имеется и помещение для этого, но требует ремонта.

Михаил Ведерников подчеркнул, что необходимо, чтобы все помещения в культурном центре были востребованы, чтобы люди знали, что сюда можно придти, получить информацию, развлечься. Губернатор предложил также оборудовать в Центре «мягкий лофт», куда люди могли бы прийти и, например, почитать книги. Он подчеркнул, что подобные учреждения культуры становятся центром жизни и предложил дновскому культурному центру войти в пилотный проект.

Елизавета Антропцева обозначила ещё несколько проблем культурного центра. Так, необходимы 4,2 млн рублей на ремонт библиотеки, а также нужно принять какие-то меры по подвальным помещениям здания, из которых ежедневно приходится откачивать воду.

Губернатор пообещал, что на место выедут специалисты и предложат варианты решения проблемы подтопления подвала.

По ремонту здания Михаил Ведерников поручил подготовить смету, а также подсчитать объём средств на покупку необходимого оборудования. «Окажем поддержку, к лету, возможно, получится сделать так, чтобы к вам молодежь приехала», - заключил глава региона.