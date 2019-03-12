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Общество

Великолучанин оплатил долг только после ареста части своего дома

В Великих Луках суд обязал должника выплатить взыскателю 1 миллион 630 тысяч рублей по договору купли-продажи части жилого здания, однако оплачивать указанную сумму в установленный срок он не стал, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

С целью взыскания задолженности судебный пристав ОСП Великих Лук арестовал недвижимое имущество должника – часть жилого 3-х этажного здания, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 114 тысяч рублей.

Ввиду принятых мер, должнику пришлось оплатить всю имеющуюся у него задолженность в размере 1 миллиона 630 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, арест с недвижимого имущества должника снят, добавили в ведомстве.

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