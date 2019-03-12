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Экономика

8 партий рыбной продукции изъял псковский Роспотребнадзор в 2018 году

В 2018 году специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области изъяли из оборота 8 партий рыбной продукции объемом 40 килограммов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

За указанный период сотрудники ведомства проверили деятельность 75 субъектов, осуществляющих производство и реализацию продукции из рыбы и морепродуктов, с отбором проб для проведения лабораторных исследований. Исследованы 168 проб рыбы и морепродуктов на соответствие требований ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» по содержанию глазури, из них 3 пробы импортной продукции и 165 - отечественной. Не соответствует требованиям гигиенических нормативов 4,2% из них по показателю «массовая доля глазури». В пробах не выявлены превышения гигиенических нормативов по содержанию токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов и возбудители паразитарных заболеваний. Массовая доля фосфатов во всех исследованных пробах не превышает гигиенических нормативов и соответствует требованиям безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических и вспомогательных веществ.

В ходе проведения проверок были выявлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей: нарушение температурного режима хранения и сроков годности рыбной продукции, её реализация без документов о происхождении, качестве и безопасности, необходимой информации для потребителя, несоответствие товара обязательным требованиям.

За выявленные нарушения при обороте рыбы и морепродуктов вынесены 18 постановлений о назначении штрафов в отношении юридических и должностных лиц на общую сумму 76,2 тысяч рублей. Хозяйствующим субъектам выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

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