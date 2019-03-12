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Общество

Ограничительные меры по гриппу и ОРВИ сняты в Псковской области

В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук принял решение с 12 марта отменить ограничительные мероприятия в медицинских организациях региона, в аптеках, образовательных учреждениях, объектах торговли, общественного питания и других учреждениях с массовым посещением населения. Об этом Псковскому агентству информации в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В постановлении ведомства сообщается, что с 4 по 10 марта в области зарегистрировано 4 тысячи 578 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом с показателем заболеваемости 71,92 на 10 тысяч населения. Заболеваемость по совокупному населению ниже порогового уровня на 40,9%. По сравнению с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости на 23,4%.

В Пскове зарегистрирована 1 тысяча 915 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом с показателем 90,97 на 10 тысяч населения, что на уровне недельного эпидемического порога и ниже порогового уровня в возрастных группах от 0 до 2 лет, от 3 до 6 лет, от 7 до 14 лет, от 15 и старше. По сравнению с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости на 28,4%.

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