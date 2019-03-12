Принять участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью!» призывает псковичей полиция

19:39, 12 марта 2019, ПАИ

Отдел по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пскову призывает горожан принять активное участие в общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!», которая проходит в Псковской области с 11 по 22 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«Наркомания – наша общая проблема, с которой может столкнуться любой человек. Уважаемые псковичи, просим вас проявить активную жизненную позицию и принять участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков!» - отметили в УМВД.

Сообщить о фактах употребления, месте распространения наркотиков и психотропных веществ, а также организации наркопритонов можно по круглосуточному «телефону доверия»: (8112) 59-22-33, телефону дежурной части УМВД России по Пскову: (8112) 56-63-22, круглосуточному телефону ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области»: (8112) 56-60-16.

«Помните, что ваша своевременная информация может помочь сохранить здоровье и жизни многих людей, а, возможно, и ваших близких!» - добавили в полиции.