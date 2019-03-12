0
18:07
Фестиваль «Крымская весна» пройдёт в Детском парке Пскова 17 марта
16:44
Михаил Ведерников дал строящему школу в Дно подрядчику 10 дней на устранение замечаний
15:31
Сертификат на скидку в 5 тысяч рублей разыграет автошкола «Гарант успеха» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
14:18
Валерий Тюменцев может покинуть пост руководителя Северо-Западного ЦСМ
13:34
«Очень громкую премьеру» и спектакль о киборгах покажет Псковский драмтеатр в апреле
12:15
Латвия завершила строительство забора на границе с Псковской областью
11:31
Псковская область вошла в десятку автомобильно-насыщенных регионов
Еще новости
Общество

Принять участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью!» призывает псковичей полиция

Отдел по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пскову призывает горожан принять активное участие в общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!», которая проходит в Псковской области с 11 по 22 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«Наркомания – наша общая проблема, с которой может столкнуться любой человек. Уважаемые псковичи, просим вас проявить активную жизненную позицию и принять участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков!» - отметили в УМВД.

Сообщить о фактах употребления, месте распространения наркотиков и психотропных веществ, а также организации наркопритонов можно по круглосуточному «телефону доверия»: (8112) 59-22-33, телефону дежурной части УМВД России по Пскову: (8112) 56-63-22, круглосуточному телефону ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области»: (8112) 56-60-16.

«Помните, что ваша своевременная информация может помочь сохранить здоровье и жизни многих людей, а, возможно, и ваших близких!» - добавили в полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фестиваль «Крымская весна» пройдёт в Детском парке Пскова 17 марта
12 марта 2019
Фестиваль «Крымская весна» пройдёт в Детском парке Пскова 17 марта
Михаил Ведерников дал строящему школу в Дно подрядчику 10 дней на устранение замечаний
12 марта 2019
Михаил Ведерников дал строящему школу в Дно подрядчику 10 дней на устранение замечаний
Сертификат на скидку в 5 тысяч рублей разыграет автошкола «Гарант успеха» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
12 марта 2019
Сертификат на скидку в 5 тысяч рублей разыграет автошкола «Гарант успеха» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
Валерий Тюменцев может покинуть пост руководителя Северо-Западного ЦСМ
12 марта 2019
Валерий Тюменцев может покинуть пост руководителя Северо-Западного ЦСМ
«Очень громкую премьеру» и спектакль о киборгах покажет Псковский драмтеатр в апреле
12 марта 2019
«Очень громкую премьеру» и спектакль о киборгах покажет Псковский драмтеатр в апреле
Латвия завершила строительство забора на границе с Псковской областью
12 марта 2019
Латвия завершила строительство забора на границе с Псковской областью
Псковская область вошла в десятку автомобильно-насыщенных регионов
12 марта 2019
Псковская область вошла в десятку автомобильно-насыщенных регионов
Алексей Кириллов: Форум СОНКО – важное мероприятие в жизни общественных организаций
12 марта 2019
Алексей Кириллов: Форум СОНКО – важное мероприятие в жизни общественных организаций

Идет загрузка...