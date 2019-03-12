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Общество

Приём граждан прошёл в УМВД России по Псковской области

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин и председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев провели приём граждан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Обращения к руководству Управления касались различных аспектов деятельности органов внутренних дел. В частности, разговор шел о ходе рассмотрения  конкретных уголовных дел, соблюдении законодательных норм. Рассматривались также кадровые вопросы и проблема улучшения жилищных условий.

Джемал Малышев отметил, что всем заявителям были даны соответствующие ответы и разъяснен порядок рассмотрения их обращений.

Напомним, что приём граждан в УМВД России по Псковской области осуществляется на регулярной основе в соответствии с утверждаемым графиком.

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