Минздрав РФ внес в правительство антитабачную концепцию

19:49, 12 марта 2019, ПАИ

Минздрав РФ внес концепцию по противодействию употреблению табачной продукции на рассмотрение в правительство России. Об этом на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай, сообщает ТАСС.

«Концепция осуществления госполитики в области противодействия табака уже внесена в правительство», - отметил он.

Минздрав также рассчитывает на содействие представителей Совета Федерации в работе над концепцией по противодействию употреблению табачной продукции.

«Мы, конечно, также рассчитываем на содействие Совета Федерации в этой работе, поскольку по целому ряду направлений Советом Федерации были предложены инициативы, в частности, например, по электронным сигаретам, которые также должны быть в рамках этой работы тщательно проанализированы», - сказал Олег Салагай.