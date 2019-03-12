Внимательно следить за работой газовых приборов призывает псковичей МЧС
Псковичей призывают внимательно следить за работой газовых приборов. Для этого ГУ МЧС России по Псковской области напоминает правила безопасного использования газового оборудования, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Спасатели отмечают, что по всем вопросам, связанным с использованием газа в быту, необходимо обращаться только к специалистам по эксплуатации газового хозяйства, имеющим лицензию и разрешение на выполнение работ повышенной опасности.
В помещении, где установлено газовое оборудование, необходим трехкратный воздухообмен, обеспечение которого возможно только при наличии одновременно двух факторов: открытой форточки или фрамуги (приток воздуха) и вентиляционного канала (вытяжка). Проверить наличие тяги в вентиляционном канале можно с помощью обычного листка бумаги, если поднести его к приемной решетке канала: он должен прилипнуть к ней за счет тяги.
Гибкие шланги должны быть по возможности короткими (не более 2 метров) и плотно надетыми на кран. Максимальный срок службы гибкого шланга – четыре года, (предельный может быть проставлен на шланге), но осторожность требует заменять его каждые два года. Зажимной хомут шланга должен обеспечивать полную герметизацию во избежание утечки газа.
Категорически запрещается: устанавливать регулятор давления без уплотнительного кольца или прокладки; сгибать и скручивать резино-тканевый рукав (шланг), допускать повреждение наружного слоя рукава, чтобы не допустить утечки газа; присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; самовольно переустанавливать и ремонтировать газовое оборудование; применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого должна использоваться только мыльная эмульсия); оставлять без присмотра работающие газовые приборы; допускать к пользованию газовым оборудование детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил их безопасного использования; располагать вблизи работающей плиты легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.
При неисправности газового оборудования или при обнаружении запаха газа, необходимо: немедленно прекратить его использование; перекрыть краны на плите и вентиль на баллоне или флажок на редукторе; организовать охрану загазованного места; проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, не включали и не выключали электроприборы и электроосвещение; обеспечить проветривание помещения; вывести людей из загазованной зоны; вызвать аварийную газовую службу по телефону «04».
«Таким образом, для того чтобы избежать бед, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования в быту, соблюдайте соответствующие правила пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит не только сохранность ваших жизни и здоровья, но и безопасность ваших близких и соседей», – добавили в ведомстве.