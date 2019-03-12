Внимательно следить за работой газовых приборов призывает псковичей МЧС

20:20, 12 марта 2019, ПАИ

Псковичей призывают внимательно следить за работой газовых приборов. Для этого ГУ МЧС России по Псковской области напоминает правила безопасного использования газового оборудования, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Спасатели отмечают, что по всем вопросам, связанным с использованием газа в быту, необходимо обращаться только к специалистам по эксплуатации газового хозяйства, имеющим лицензию и разрешение на выполнение работ повышенной опасности.

В помещении, где установлено газовое оборудование, необходим трехкратный воздухообмен, обеспечение которого возможно только при наличии одновременно двух факторов: открытой форточки или фрамуги (приток воздуха) и вентиляционного канала (вытяжка). Проверить наличие тяги в вентиляционном канале можно с помощью обычного листка бумаги, если поднести его к приемной решетке канала: он должен прилипнуть к ней за счет тяги.

Гибкие шланги должны быть по возможности короткими (не более 2 метров) и плотно надетыми на кран. Максимальный срок службы гибкого шланга – четыре года, (предельный может быть проставлен на шланге), но осторожность требует заменять его каждые два года. Зажимной хомут шланга должен обеспечивать полную герметизацию во избежание утечки газа.

Категорически запрещается: устанавливать регулятор давления без уплотнительного кольца или прокладки; сгибать и скручивать резино-тканевый рукав (шланг), допускать повреждение наружного слоя рукава, чтобы не допустить утечки газа; присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; самовольно переустанавливать и ремонтировать газовое оборудование; применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого должна использоваться только мыльная эмульсия); оставлять без присмотра работающие газовые приборы; допускать к пользованию газовым оборудование детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил их безопасного использования; располагать вблизи работающей плиты легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.

При неисправности газового оборудования или при обнаружении запаха газа, необходимо: немедленно прекратить его использование; перекрыть краны на плите и вентиль на баллоне или флажок на редукторе; организовать охрану загазованного места; проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, не включали и не выключали электроприборы и электроосвещение; обеспечить проветривание помещения; вывести людей из загазованной зоны; вызвать аварийную газовую службу по телефону «04».

«Таким образом, для того чтобы избежать бед, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования в быту, соблюдайте соответствующие правила пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит не только сохранность ваших жизни и здоровья, но и безопасность ваших близких и соседей», – добавили в ведомстве.