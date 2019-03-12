Достопримечательности городов-побратимов Пскова и Великих Лук появились в Википедии

20:33, 12 марта 2019, ПАИ

11 марта фонд «Викимедиа РУ» подвёл итоги конкурса «Узнай мир. Начни с побратимов», проходившего с ноября прошлого года. Как и предыдущие состязания, проводившиеся в рамках серии «Узнай Россию», данное соревнование было поддержано межрегиональной «Ассоциацией почётных граждан» — предоставившей призовой фонд свыше 300 тысяч рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе фонда «Викимедиа РУ», побратимские отношения Пскова с городами Гера (Тюрингия, Германия) и Перт (Шотландия) – а также культурные связи Великих Лук с Полоцком (Белоруссия) и Псковского района с белорусским регионом Шарковщина – позволили участникам конкурса добавить 58 статей о достопримечательностях этих зарубежных населенных пунктов.

В частности, на русском языке стала доступна информация о замке Остерштайн, почти полностью разрушенном в результате воздушного налета в годы Второй мировой войны; о дворце Тинц, построенном в 1745—1748 годах и успевшем послужить аристократической резиденцией, лагерем для военнопленных, госпиталем, партийной школой, трудовым лагерем, зданием суда и университетским кампусом; и о музее прикладного искусства Геры, открытом в 1984 году. «Кстати, информация о городской и региональной библиотеке Геры, носящей имя Александра Пушкина, является по-своему уникальной – поскольку отсутствует в немецкоязычной Википедии», - добавили в фонде.

Напомним, что в конце 2018 года проект «Узнай Россию» получил первое место на федеральном конкурсе «Доброволец России» в номинации просветительских проектов «Говорит волонтер». 5 декабря президент России Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей, проходившей в московском дворце «Парк легенд».

Сам конкурс «Узнай мир. Начни с побратимов» был посвящен достопримечательностям российских и зарубежных городов-побратимов, то есть населённых пунктов, между которыми установлены постоянные культурный связи, включающие в себя обмен делегациями, художественными или спортивными коллективами. На конкурс принимались статьи в Википедии о таких достопримечательностях как музеи, скульптурные и архитектурные памятники, городские парки, фестивали и ярмарки – в общем, обо всём, что интересно туристам из породнённых городов. Двойные баллы жюри присваивало за информацию о достопримечательностях малых городов.

«В связи с явным успехом прошедшего мероприятия и в надежде привлечь новых участников, 2 марта стартовал второй тур конкурса «Узнай мир», который располагает аналогичным призовым фондом и продлится до 31 мая», - добавили в фонде «Викимедиа РУ».