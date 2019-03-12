Утвержден порядок присвоения имен российским аэропортам

20:48, 12 марта 2019, ПАИ

Правительство РФ своим постановлением утвердило правила рассмотрения предложений о присвоении географическим объектам (аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам) имен выдающихся государственных и исторических деятелей. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу устанавливается порядок рассмотрения предложений о присвоении таким объектам имен выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством и использования указанных имен.

Такие предложения вносит в правительство РФ Общественная палата. В течение 3 рабочих дней правительство направляет предложения на согласование в федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации и иные организации, к сферам ведения которых относится деятельность выдающихся людей, имена которых предлагается присвоить. В свою очередь, эти ведомства или организации в течение 20 рабочих дней должны будут представить свои заключения. После согласования предложений всеми ведомствами правительство РФ организует подготовку проекта указа президента РФ о присвоении географическим объектам имен выдающихся деятелей.

В случае, если имеется хотя бы одно заключение, содержащее отказ в согласовании предложений, такие предложения правительство РФ направляет в администрацию президента РФ для принятия решения о подготовке проекта указа президента РФ о присвоении географическим объектам имен выдающихся деятелей.

В документе отмечается, что использование имен выдающихся деятелей, присвоенных географическим объектам, осуществляется в просветительских, информационных, туристических и иных целях, а также в целях обеспечения транспортного сообщения, если иное не установлено законодательством РФ.

Использование имен выдающихся деятелей, присвоенных географическим объектам, допускается без дополнительных соглашений, согласований и разрешений, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

Напомним, 28 ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ № 681 «О присвоении отдельным географическим объектам имён лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством».

С 11 октября по 23 декабря 2018 года в России прошел конкурс «Великие имена России», на котором были выбраны имена выдающихся государственных и исторических деятелей российского государства для присвоения ключевым аэропортам страны. Аэропорт Пскова «Кресты» вошел в число 47 российских воздушных гаваней, ставших участниками данного проекта. Итоги голосования были озвучены 4 декабря в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». В Псковской области имя княгини Ольги, которая родилась в поселке Выбуты под Псковом, набрало набольшее число голосов. За этот вариант проголосовало 44% респондентов, это почти 19 тысяч человек.

Одним из инициаторов акции выступил глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон. Проект поддержали Общественная палата РФ, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество любителей русской словесности и Российское военно-историческое общество.