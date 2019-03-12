Спортивными мероприятиями отметили Масленицу в исправительной колонии в Серёдке

21:02, 12 марта 2019, ПАИ

В исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области (Серёдка) прошли спортивные мероприятия, приуроченные к Масленице. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в них приняли участие порядка 40 человек. Все конкурсы были организованы в традиционном стиле, где осужденные проявляли свою силу и ловкость.

«Подобные мероприятия очень важны для воспитательного процесса осужденных. Сотрудники учреждения прикладывают максимум усилий, для того чтобы вернуть в общество полноценного человека, а не озлобленного на весь мир», - отметил заместитель начальника ИК-4 Павел Михайлов.