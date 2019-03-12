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Общество

Алименты по нетрудоспособности смогут получать предпенсионеры в России

Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла закон о праве получать алименты по нетрудоспособности в возрасте 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Принятый закон сохраняет возраст, при достижении которого граждане получают право на алименты по нетрудоспособности. «Таким образом, это право будет распространяться не только на пенсионеров, но и на граждан предпенсионного возраста», — отметили в Госдуме.

Как отметил председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, нетрудоспособность является основанием для возникновения права на получение алиментов. «Алиментополучатели – это те категории лиц, которые нуждаются в особой защите в силу возраста или состояния здоровья. Так, родители обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, а трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Кроме того, право на получение алиментов возникает у нетрудоспособного нуждающегося супруга и нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга, ставшего нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака. Также право на алименты имеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчим и мачеха», — разъяснил Павел Крашенинников.

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