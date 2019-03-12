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Общество

Товары для быта начали производить в исправительной колонии в Сосновом Бору

В исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области (Сосновый Бор) освоили новый вид продукции по изготовлению товаров широкого потребления. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, новый вид деятельности располагается на участке по изготовлению товаров бытового назначения, где трудоустроены двое осужденных.

В этом месяце первая партия готовой продукции в количестве 40 штук уже отгружена заказчику ИП «Никитин», с которым ИК-6 заключила договор на изготовление продукции в январе 2019 года. От взаимовыгодного сотрудничества, по условиям договора, учреждение получит 200 тысяч рублей.

«Заказчик качеством продукции доволен и готов к дальнейшему сотрудничеству. Кроме того, администрация учреждения рассматривает вопрос по расширению линейки новых видов продукции, и при согласовании с предпринимателем возможен их выпуск», - отметили в пресс-службе УФСИН.

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