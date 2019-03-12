Глава «Газпрома» пообещал Владимиру Путину завершить газификацию России за 10 лет

22:47, 12 марта 2019, ПАИ

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным, что полностью завершить газификацию России удастся через 10 лет, сообщается на официальном сайте Кремля.

По словам Алексея Миллера, по состоянию на 1 января 2019 года средний уровень газификации в стране составляет 68,6%, при этом применительно к городским территориям этот показатель равняется 71,3%, для сельской местности — 59,4%.

Глава «Газпрома» также отметил, что при более активной работе властей регионов уровень газификации сел уже сейчас можно было бы довести до 65%.

В то же время он предупредил, что трубный сетевой газ во все населенные пункты страны в любом случае не придет. «Это все-таки и пропан-бутан, это сжиженный природный газ, то, что называется локальной газификацией», — пояснил Алексей Миллер.