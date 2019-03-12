Познакомиться с творчеством бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта смогут псковичи 16 марта

22:59, 12 марта 2019, ПАИ

16 марта в 14:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Вокзальная, 48) состоится литературно-художественная программа «Рене Магритт. Художественный ребус» из цикла «Просветительские субботы».

Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, автор и ведущая руководитель регионального центра чтения Нина Яковлева расскажет о творчестве бельгийского художника, особенностях сюрреализма, в жанре которого работал Магритт.

«Искусствоведы Джулиан Барс, Марсель Паке, Мишель Фуко, Ноэль Бернар занимались последовательным исследованием таинственного мира картин Рене Магритта. Их труды служат основой сценария. Рассказ сопровождается демонстрацией работ художника через смонтированный видеоряд», - отметили в библиотеке.

Программа состоится в рамках проекта «БиблиоТеатр «Прямая Речь»». Вход свободный.