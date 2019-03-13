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Общество

Прокуратура добилась увеличения дотаций на питание учащихся в одной из школ Палкинского района

В одном из образовательных учреждений Палкинского района при организации шестидневной рабочей недели дотации для обеспечения питания учащихся поступали лишь на пять дней, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В субботу образовательная организация обеспечивала питание несовершеннолетних собственными силами и за счет родительской платы. В этой связи прокурор района внес представление в адрес главы муниципалитета с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора были удовлетворены, нарушения закона устранены. Образовательное учреждение подало заявку в администрацию Псковской области для перерасчета субсидии и предоставления денежных средств для обеспечения питания учащихся с учетом шестидневной рабочей недели.

Размер субсидии был пересмотрен, в образовательное учреждение поступили дотации из областного и местного бюджетов с учетом занятий в субботу, добавили в ведомстве.

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