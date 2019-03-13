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Общество

Управляющая организация в Пыталовском районе не обеспечила права жителей на доступ к информации

Управляющая организация ООО «Гарант» Пыталовского района не разметила в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства на портале госуслуг предусмотренную законом информацию. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, это нарушило права жителей многоквартирных домов на свободный доступ к информации.

В этой связи прокурор района направил в Пыталовский районный суд исковое заявление с требованием обязать управляющую компанию разместить предусмотренную законом информацию в государственной информационной системе.

В ходе рассмотрения искового заявления судом выявленные нарушения закона устранены в полном объеме, добавили в пресс-службе.

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