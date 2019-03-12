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Экономика

Девять компаний перейдут в офшоры на островах Русский и Октябрьский

Девять компаний, зарегистрированных на Кипре, переедут в российские офшоры на островах Русский и Октябрьский. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Илья Торосов, это произойдет во II квартале 2019 года.

Также знаковым для отечественных налоговых гаваней должен стать перевод с острова Джерси холдинга En+ Олега Дерипаски. Он ожидается в июле. Другой источник рассказал, что в конце 2018 года Минэкономразвития организовывало закрытую встречу с представителями крупного российского бизнеса, зарегистрированного за рубежом. Там присутствовали примерно 30 компаний, заинтересованных в перерегистрации.

По словам Ильи Торосова, чтобы ускорить «освоение» российских офшоров, в них планируется ввести дополнительные послабления. В частности, закон о САР хотят сделать более лояльным по отношению к криптовалютам. В ближайшие годы в Россию из зарубежных офшоров могут переехать еще несколько десятков крупных компаний, так как риски деятельности в иностранных юрисдикциях продолжают расти.

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