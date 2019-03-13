Инкассатор в Пскове зарабатывает на 22 тысячи рублей меньше коллеги в Москве

09:43, 13 марта 2019, ПАИ

В Пскове инкассатор в среднем зарабатывает 26 тысяч рублей в месяц. Это на 22 тысячи меньше, чем его московский коллега, сообщает Superjob.

В Санкт-Петербурге заработки инкассаторов составляют 39 тысяч рублей в месяц. В соседних крупных городах средняя зарплата представителей этой профессии достигает следующих показателей: Тверь – 30 тысяч рублей, Великий Новгород – 26 тысяч рублей, Смоленск – 26 тысяч рублей, Ленинградская область – 33 тысячи рублей в месяц.