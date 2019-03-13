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Общество

Законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам принят в первом чтении

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении внесенный Правительством РФ законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. На необходимость принятия таких мер указал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.

По словам первого заместителя секретаря Генсовета «Единой России» Ольги Баталиной, поддержанный парламентариями законопроект отвечает приоритетному направлению деятельности государства – повышению качества жизни пенсионеров. «Послания президента, его поручения должны не просто выполняться по букве закона, но и, главное, отвечать поставленной президентом задаче. А это поддержка достойного уровня жизни пожилых граждан, рост их доходов», - заявила она.

Баталина также отметила, что принятое в первом чтении изменение порядка индексации пенсий коснется почти 5 млн неработающих малообеспеченных пенсионеров. «Все они получают федеральную или региональную доплату к пенсии, так как размер назначенной пенсии не достигает прожиточного минимума в регионе. Новый подход к индексации даст реальную прибавку к пенсии, которую пенсионеры с низкой пенсией пока не получили», - пояснила она.

«Проект закона был поддержан нашими коллегами – депутатами во всех регионах. Фракции «Единой России» во всех 85 регионах в кратчайшие сроки организовали обсуждение этого законопроекта, благодаря чему удалось очень оперативно получить положительную обратную связь от региональных парламентов», - заключила Ольга Баталина.

За законопроект, который предусматривает меры социальной поддержки для граждан, у которых самая маленькая пенсия – ниже прожиточного минимума, проголосовали и депутаты Псковского областного Собрания. «Когда было принято решение об индексации пенсии, эта категория пострадала – вся сумма индексации ушла на то, чтобы довести пенсию до уровня прожиточного минимума. После принятия предлагаемого федерального закона, пенсионеры получат реальную прибавку к пенсии – в том объёме, который был обещан, когда проводилась реформа», - сказал председатель областного парламента, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

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