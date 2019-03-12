Поступления налогов и сборов в бюджет Великих Лук выросли по сравнению с прошлым годом

11:55, 13 марта 2019, ПАИ

За два месяца текущего года поступления в бюджет Великих Лук налогов и сборов с учетом страховых взносов составили 1 млрд 252,5 млн рублей, в прошлом году эта сумма равнялась 993,8 млн рублей. Об этом доложила на общегородском совещании 12 марта начальник межрайонной ИФНС № 2 по Псковской области Нелли Михайлова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

В бюджет города перечислено 57,9 млн рублей, что на 8 млн рублей больше поступлений за февраль 2018 года, добавила Нелли Михайлова. Она также перечислила организации, которые обеспечили основные поступления: ОАО «Великолукский мясокомбинат», ЗАО «ЗЭТО», Великолукский завод «Транснефтемаш», ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница», ЗАО «Опытный завод Микрон», ООО «ВЕЛМАШ-С», Эксплуатационное локомотивное депо филиал ОАО «РЖД», АО «ВОМЗ», ООО «Кабельный завод «Алюр», ООО «Силовые машины – завод Реостат».

И. о. главы администрации Великих Лук Юлия Ярышкина ознакомила участников совещания с основными показателями социально-экономического положения города в январе. Согласно статистическим данным, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за указанный период составил 4 млрд 637 млн рублей, или 107,9% к аналогичному периоду 2018 года. Среднесписочная численность работающих в организациях города на начало января составила по крупным и средним организациям 27 тыс. 906 человек (102,3% к аналогичному периоду 2018 года). Юлия Ярышкина отметила, что безработными по состоянию на 31 января числились 290 человек, уровень регистрируемой безработицы – 0,58 %. Это меньше показателя 2018 года, когда на 31 января число безработных было 368 человек, а уровень регистрируемой безработицы равнялся 0,71%, заметила докладчик. В целом, по ее словам, за рассматриваемый период экономическая ситуация в городе характеризуется относительно стабильным положением в ведущих секторах экономики.

С информацией об исполнении бюджета города за февраль выступила и. о. заместителя главы администрации города по экономике и финансам – начальник финансового управления Наталья Дмитриева. Она рассказала, что доходы бюджета города за февраль месяц сложились в объеме 121,4 млн рублей, что на 3,7 млн рублей больше показателей февраля 2018 года. При этом поступления собственных доходных источников составили 68,9 млн рублей и увеличились к уровню прошлого года на 11,1 млн рублей, или 19,2 %. Наталья Дмитриева добавила, что прогноз администраторов собственных доходов городского бюджета на месяц перевыполнен на 14,4%, а расходы в феврале профинансированы на общую сумму 159,6 млн рублей.

Наталья Дмитриева также сообщила, что за два прошедших месяца в бюджет поступили доходы в объеме 262,3 млн рублей. Расходы составили 256,9 млн рублей. На финансирование отраслей социально-культурной сферы направлено 195,4 млн рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство – 17,9 млн рублей.