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Сооснователь сыроварни станет гостем программы «Бизнес-ланч»

Сооснователь сыроварни «Сырная Лиса» Лариса Никандрова станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 15 июня в 14:00.

Иллюстрация: ПАИ

Прийти в фермерство из совершенно другой сферы: что может подтолкнуть к такому решению? Семейный бизнес укрепляет отношения или регулярно устраивает проверку семьи на прочность? Есть ли сегодня культура потребления фермерских сыров в Псковской области? Почему качественный фермерский сыр стоит дороже промышленного и готовы ли покупатели платить за качество? Каким будет будущее фермерского движения в России?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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