99 уголовных дел возбуждены в Великих Луках в феврале

10:43, 13 марта 2019, ПАИ

В феврале в ОМВД России по городу Великие Луки поступило 1 тыс. 460 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Были возбуждены 99 уголовных дел, в том числе одно по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, одно по статье «разбойное нападение», 34 – «кража» (в том числе 3 кражи автомобилей), 3 дела заведены по фактам грабежей, 3 – за умышленные поджоги, 3 – по преступлениям экономической направленности. Такие данные на общегородском совещании 12 марта озвучил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка городского отдела МВД России Роман Иванов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

Заместитель начальника полиции рассказал, что за истекший месяц на территории города зарегистрированы 128 ДТП, из них 6 учетных, зафиксированы 10 пострадавших. Задержаны 30 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе 8 повторно. «За истекший месяц в городе прошли 3 культурно-массовых мероприятия, в которых приняли участие около 5 000 человек», – добавил Роман Иванов, отметив, что в ходе данных мероприятий чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка допущено не было.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки УНД и ПР ГУ МЧС России по Псковской области Максим Степанов добавил, что в течение месяца поступили 23 сообщения о происшествиях, связанных с пожарами. Зарегистрированы 13 пожаров, подлежащих государственному статистическому учету, и 10 иных происшествий. Погибших и пострадавших при пожарах людей не было.

Максим Степанов обратил внимание, что приближается весенний пожароопасный период и напомнил руководителям предприятий и организаций о необходимости исполнения Распоряжения КЧС и ПБ администрации города «Об усилении пожарной безопасности на территории города Великие Луки в весенне-летний период 2019 года». Максим Степанов подчеркнул, что правообладатели земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений: собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы. Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.