На выставке «Свадьба EXPO`2019» будущие невесты смогут заказать свадебное платье от студии Юлии Усовой

14:33, 13 марта 2019, ПАИ

Несколько моделей свадебных и будуарных платьев представит на выставке «Свадьба EXPO`2019» студия дизайна одежды Юлии Усовой. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель студии.

Также кроме нарядов для невест посетители выставки смогут увидеть варианты платьев для подружек невесты. «Будет каталог с нашими моделями и, конечно, образцы ткани. Прямо на месте будущие невесты смогут выбрать ткань, модель и заказать платье. Мы расскажем девушкам об оттенках, которые актуальны в этом сезоне. Ведь уже давно необязательно, чтобы платье невесты было только белым. Можно сделать его в другом цвете или добавить цветные акценты в традиционный наряд», - рассказала Юлия Усова.

При заказе свадебного будуарное платье невеста получит в подарок. Также в студии действует система скидок при заказе от трёх платьев.

Напомним, главная еvent-выставка города «Свадьба EXPO`2019» состоится 23 и 24 марта в ТРК «Акваполис».

В ней примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое.

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков, шоу-программа. Кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно будет принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

В рамках выставки в Псковской области в четвертый раз выберут лучшего свадебного фотографа, приём работ на конкурс от «Комсомольской правды – Псков» уже стартовал.

Кроме того, «Псковская правда» объявила о запуске свадебного фотоконкурса «Пара года».

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону: (8112) 702-042.

Вход на выставку будет свободным.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года, читайте здесь>>>