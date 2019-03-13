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Общество

Вскрытие от льда Ловати в черте Великих Лук ожидается во второй декаде марта

Вскрытие реки Ловать в черте Великих Лук от ледового покрова ожидается во второй декаде марта. По состоянию на 11 марта толщина льда на реке составляет от 8 до 15 см, появились первый промоины. Об этом рассказал председатель комитета по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС и мобилизационной работе Николай Шмоткин на общегородском совещании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук.

Николай Шмоткин напомнил, что на территории города действует запрет выхода на лед, соответствующее распоряжение КЧС и ПБ города было издано 27 февраля 2019 года.

Он проинформировал, что в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка, а также по вопросу обеспечения пожарной безопасности на территории города в весенне-летний период 26 февраля проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города. По его итогам был утвержден план противопаводковых мероприятий и сформирован перечень конкретных мероприятий по снижению рисков в области пожарной безопасности.

Также Николай Шмоткин добавил, что с 25 по 29 марта будет организовано обучение руководителей и лиц уполномоченных на решение вопросов в области ГО, которое проведут преподаватели УМЦ Псковской области. Списки учебных групп подготовлены, соответствующие информационные письма в адрес руководителей организаций, чьи сотрудники запланированы на обучение, направят не позднее 19 марта.

Кроме того, Николай Шмоткин доложил об итогах работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций в феврале. Он отметил, что чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера в этот период не случилось. На пожарах и водных объектах города гибели людей не было.

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