0
16:42
Жители Псковской области присоединятся к празднованию 5-летия воссоединения Крыма с Россией
16:25
Псковская область войдет в программу Фонда ЖКХ по модернизации коммунальной инфраструктуры
14:33
На выставке «Свадьба EXPO`2019» будущие невесты смогут заказать свадебное платье от студии Юлии Усовой
13:13
Выездной оргкомитет по созданию музея Ледового побоища в Самолве намечен 20 апреля
10:47
В связи с ремонтом моста через Кебь на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе вводится реверсивное движение
09:48
На VI форуме СОНКО псковский «Шанс» планирует обменяться опытом с другими организациями
22:47
Глава «Газпрома» пообещал Владимиру Путину завершить газификацию России за 10 лет
Еще новости
Общество

Псковские НКО пересчитают

В 2019 году органы государственной статистики проводят сплошное федеральное статистическое наблюдение по форме № 1-НКО «Сведения о деятельности некоммерческой организации» по итогам за 2018 год. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковстате, наблюдение проводится с периодичностью раз в 5 лет.

Участие всех некоммерческих организаций в статистическом наблюдении является обязательным. Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода имели место производство товаров и оказание услуг, отчитываются на общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают. Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по указанной форме. При отсутствии показателей по форме необходимо предоставить подписанный в установленном порядке отчет, не заполненный значениями показателей (нулевой отчет).

Социально ориентированные некоммерческие организации представляют отчет по форме №1-СОНКО «Сведения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций». Наблюдение является выборочным. Срок представления отчетов по формам № 1-НКО и 1-СОНКО за 2018 год - не позднее 1 апреля 2019 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Жители Псковской области присоединятся к празднованию 5-летия воссоединения Крыма с Россией
13 марта 2019
Жители Псковской области присоединятся к празднованию 5-летия воссоединения Крыма с Россией
Псковская область войдет в программу Фонда ЖКХ по модернизации коммунальной инфраструктуры
13 марта 2019
Псковская область войдет в программу Фонда ЖКХ по модернизации коммунальной инфраструктуры
На выставке «Свадьба EXPO`2019» будущие невесты смогут заказать свадебное платье от студии Юлии Усовой
13 марта 2019
На выставке «Свадьба EXPO`2019» будущие невесты смогут заказать свадебное платье от студии Юлии Усовой
Выездной оргкомитет по созданию музея Ледового побоища в Самолве намечен 20 апреля
13 марта 2019
Выездной оргкомитет по созданию музея Ледового побоища в Самолве намечен 20 апреля
В связи с ремонтом моста через Кебь на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе вводится реверсивное движение
13 марта 2019
В связи с ремонтом моста через Кебь на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе вводится реверсивное движение
На VI форуме СОНКО псковский «Шанс» планирует обменяться опытом с другими организациями
13 марта 2019
На VI форуме СОНКО псковский «Шанс» планирует обменяться опытом с другими организациями
Глава «Газпрома» пообещал Владимиру Путину завершить газификацию России за 10 лет
12 марта 2019
Глава «Газпрома» пообещал Владимиру Путину завершить газификацию России за 10 лет
Конкурс «Ученик года-2019» стартовал в Пскове
12 марта 2019
Конкурс «Ученик года-2019» стартовал в Пскове

Идет загрузка...