Псковские НКО пересчитают

14:46, 13 марта 2019, ПАИ

В 2019 году органы государственной статистики проводят сплошное федеральное статистическое наблюдение по форме № 1-НКО «Сведения о деятельности некоммерческой организации» по итогам за 2018 год. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковстате, наблюдение проводится с периодичностью раз в 5 лет.

Участие всех некоммерческих организаций в статистическом наблюдении является обязательным. Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода имели место производство товаров и оказание услуг, отчитываются на общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают. Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по указанной форме. При отсутствии показателей по форме необходимо предоставить подписанный в установленном порядке отчет, не заполненный значениями показателей (нулевой отчет).

Социально ориентированные некоммерческие организации представляют отчет по форме №1-СОНКО «Сведения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций». Наблюдение является выборочным. Срок представления отчетов по формам № 1-НКО и 1-СОНКО за 2018 год - не позднее 1 апреля 2019 года.