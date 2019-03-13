Шедший по дороге пешеход попал под колёса ВАЗа в Новосокольниках

12:25, 13 марта 2019, ПАИ

12 марта около 16:10 в Новосокольниках на улице Тракторной под колёса автомобиля ВАЗ-2114, которым управлял 25-летний молодой человек, попал 20-летний пешеход. Он шёл по проезжей части, несмотря на наличие обочины, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области. Пешеход получил незначительные травмы, госпитализация ему не потребовалась.

В этот же день в 9:00 в Палкинском районе на 306-м километре трассы Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель 47-летняя женщина-водитель SsangYong Kyron не справилась с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Подитель получила травмы, но госпитализирована не был.

Других ДТП с пострадавшими за минувшие сутки в Псковской области не зарегистрировали.