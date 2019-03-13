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Общество

Лучница Александра Савенкова награждена Почётной грамотой главы Великих Лук

Лучница Александра Савенкова удостоена Почётной грамоты главы Великих Лук  за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городе и популяризацию стрельбы из лука. Церемония награждения состоялась в ходе общегородское совещание. Грамоту спортсменке вручил исполняющий полномочия главы Великих Лук Сергей Гусев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

В связи с 10-летием со дня образования Контрольно-счетной палаты города и за большой личный вклад в развитие местного самоуправления благодарственным письмом главы Великих Лук наградили председателя Контрольно-счетной палаты Людмилу Юркову, также были отмечены и другие работники. Инструктор-методист МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1 «Атлетика» Татьяна Грабаздина получила благодарность Министра спорта России за существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта в Российской Федерации.

Кроме того, состоялось чествование победителей очередной, 14-й Спартакиады среди предприятий и организаций города. Итоги  спортивного состязания подвел председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Великих Лук Андрей Беляев. Он отметил, что в соревнованиях 2018 года приняли участие более 500 человек, которые представляли 12 предприятий и организаций города и подчеркнул, что великолукская спартакиада является уникальным спортивным мероприятием, аналогов ему нет ни в одном муниципальном образовании региона. По итогам завершившейся Спартакиады 3-е место присудили ЗАО «ЗЭТО», 2-е – Великолукскому мясокомбинату, а победителем признали ЗАО «Опытный завод «Микрон». Андрей Беляев высказал признательность участникам и спонсорам мероприятия, а также выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.

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