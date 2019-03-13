Штраф в 30 тысяч рублей заплатит сержант одной из псковских частей за избиение подчинённого

13:04, 13 марта 2019, ПАИ

В Пскове за превышение должностных полномочий осужден старший сержант войсковой части 29760. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону.

Военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Предварительным следствием и судом установлено, что сержант, являясь должностным лицом – начальником по воинскому званию для потерпевшего, совершил действия, выходящие за пределы его должностных полномочий, - он несколько раз ударил подчиненного по голове.

Псковский гарнизонный военный суд признал старшего сержанта виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.