Актуализировать план по подготовке к 800-летию со дня рождения Александра Невского в течение недели поручил Михаил Ведерников

13:34, 13 марта 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил актуализировать региональный сводный план по подготовке празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского в 2021 году в течение недели, после чего представить его на согласование. Об этом с совещания, которое проводит глава региона сегодня, 13 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова отметила, что план будет обязательно актуализирован и при необходимости в него внесут коррективы. В настоящий момент в плане указаны более 100 мероприятий.

По ее словам, личность Александра Невского «безусловно значимая» и дата в календаре «особая». Она подчеркнула, что праздничные мероприятия, которые в ответственности региона, должны быть исполнены к 2021 году. «Мы двигаемся слаженно в этом отношении, и понимаем значимость этих мероприятий», – отметила вице-губернатор.

Вера Емельянова добавила, что есть три мероприятия в плане, которые выходят за пределы региона: это 18 апреля – День победы над немецкими рыцарями на Чудском озере, Александро-Невские чтения и реконструкция Ледового побоища.

Губернатор заметил, что при проведении реконструкции побоища следует уделить внимание дороге, которая ведет к историческому месту, местной инфраструктуре, размещению и питанию гостей, а также предусмотреть на это финансирование.

Как сообщила Вера Емельянова, разработаны 5 туристических мест, связанных с Александром Невским, а псковский маршрут определен Минкультом как крупнейший регионально-значимый проект, который реализуют порядка 10 туроператоров. Она отметила, что благодаря этому маршруту планируется привлечь большое количество туристов.

Первый заместитель губернатора рассказала, что из числа мероприятий, которые находятся на федеральном контроле, - реставрация иконы Александра Невского идет по плану и будет продемонстрирована к 2021 году. Она отметила, что ее реставрация финансируется за счет федерального центра. А музыкальный проект «Славься Русь» с участием симфонического оркестра, как заявила Вера Емельянова, планируется реализовать за счет гранта Минкульта, который ежегодно разыгрывается на такие мероприятия. Михаил Ведерников заметил, что уже сейчас необходимо готовиться.

Вера Емельнова отметила, что на реконструкцию «Ледового побоища» предусмотрены деньги в областном бюджете, а в 2021 году можно будет претендовать на средства Минкульта. Михаил Ведерников подчеркнул, что в 2021 году всё должно пройти «мощно» и достойно, а проводить реконструкцию должна опытная организация. Он попросил Александра Голышева заняться этим вопросом и составить смету.

Вера Емельянова добавила, что есть проект восстановления казарм Омского полка в Пскове и понимание того, сколько это стоит – порядка 100 млн рублей. Она попросила губернатора дать поручение актуализировать проектную документацию, поскольку «сумма неподъемная» для бюджета региона и нужны внебюджетные источники или федеральное финансирование.