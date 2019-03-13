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Собака помогла великолукским полицейским найти похитителей деталей от башенного крана

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили лиц, подозреваемых в краже деталей от башенного крана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, детали были в период с февраля по март скручены с крана, стоящего у дома по улице Холмской. Полицейские с применением служебно-розыскной собаки задержали трёх подозреваемых - безработных великолучан 1979, 1981 и 1990 годов рождения. Они были задержаны при попытке совершения кражи электродвигателя крана.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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