Собака помогла великолукским полицейским найти похитителей деталей от башенного крана

13:42, 13 марта 2019, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили лиц, подозреваемых в краже деталей от башенного крана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, детали были в период с февраля по март скручены с крана, стоящего у дома по улице Холмской. Полицейские с применением служебно-розыскной собаки задержали трёх подозреваемых - безработных великолучан 1979, 1981 и 1990 годов рождения. Они были задержаны при попытке совершения кражи электродвигателя крана.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.