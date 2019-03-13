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Общество

До окончания приема заявок на «Неделю здоровья» в Пскове осталось 2 дня

2 дня остается для подачи заявки на спортивное мероприятие «Неделя здоровья», организованное Псковским городским молодёжным центром. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе центра, спортивные состязания пройдут с 18 по 22 марта, а последний день, когда можно зарегистрироваться - 15 марта. 

Мероприятие направлено на привлечение спортивной молодёжи города и проходит уже в 5 раз. Соревнования пройдут в 7 категориях: волейбол, фитнес-тест, «витамин челлендж», стрельба из лука, плавание, боулинг и армрестлинг.

18 марта участников ждёт волейбол, 19 марта фитнес-тест, который включает в себя: скалодром, «джаст денс», батуты, головоломки и квесты, 20 марта «витамин челлендж» и стрельба из лука, 21 марта плавание, а 22 марта боулинг и армрестлинг.

Для того, чтобы участвовать в конкурсе, необходимо собрать команду из 6 человек, в состав которой будет входить не меньше двух девушек.

Участникам необходимо приходить в спортивной форме, дополнительные очки начисляют за единый стиль команды. Необходимо представить своё название, девиз и плакат, пропагандирующий здоровый образ жизни.

Участниками могут стать любые желающие в возрасте от 14 до 30 лет. Подать заявку на участие можно по ссылке (ссылку для регистрации можно найти на сайте Молодежного центра). Справки по телефону: 56-44-44.

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