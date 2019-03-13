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Общество

До +8 потеплеет 14 марта в Псковской области

14 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -3 до +2 градусов, днем – от +3 до +8.

Прогнозируется ветер южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление останется низким.

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