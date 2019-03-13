Освещение планируется установить на улице Ижорского батальона в Пскове в этом году

17:36, 13 марта 2019, ПАИ

В этом году в Пскове на улице Ижорского батальона до Снятной Горы планируется смонтировать уличное освещение. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков во время контрольного выезда в свой избирательный округ № 12 сегодня, 13 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Объезд он начал у дома № 57а по улице Ижорского батальона. Отмечалось, что за последние годы на этом участке ничего не изменилось, несмотря на активное строительство новых домов: фонарей нет, дорога не расширена, тротуаров нет, пешеходных переходов нет, дорожных знаков об ограничении скорости нет.

«Людям приходится ходить пешком по проезжей части в абсолютной темноте. Эту проблему надо как можно скорее решить», - заявил Григорий Стороненков. Он напомнил, что был сделан эскиз, как могла бы пойти пешеходная дорожка, какие знаки должны быть установлены, но теперь стоит вопрос о финансировании работ. «Мы в этом году заложили деньги на освещение», - сказал депутат.

Напомним, что компания «Ростелеком» реализует на территории Псковской области пилотный проект по внедрению энергоэффективных технологий, в рамках которого в Острове установлены 1,2 тыс энергосберегающих светильников. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Российского инвестиционного форума-2019, который проходил в Сочи 14 февраля. В его рамках только в Пскове будет установлено 11 тысяч новых светильников.

Глава Пскова Иван Цецерский рекомендовал жителям микрорайона до сентября согласовать проект благоустройства, чтобы появилась возможность получить средства в 2020 году. «Если финансирование будет на уровне этого года, то мы или частично, или полностью дорожку сделаем, - сказал он. - А Управление городского хозяйства пусть оценит этот эскизный проект и количество необходимых средств. Надо делать красиво, комплексно, учитывая и велодорожку».