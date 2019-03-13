Работа участкового пункта полиции на Алехина, 5 в Пскове возобновится после ремонта

16:37, 13 марта 2019, ПАИ

Работу участкового пункта полиции на улице Алехина, 5 в Пскове планируется возобновить после ремонта. Об этом стало известно во время контрольного выезда депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова по округу № 12 сегодня, 13 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На данный момент участковый работает в пункте на улице Инженерной. Григорий Стороненков пояснил, что участковый пункт полиции на Алёхина был открыт в 2016 году, здесь должен был разместиться участковый и инспектор по делам несовершеннолетних. По словам депутата, какое-то время пункт работал, но через год возникли проблемы с канализацией в помещении - его стало затапливать, и оно пришло в негодность. Теперь стоит вопрос о ремонте этого или поиске нового помещения. Григорий Стороненков заметил, что подходящий вариант есть на улице Леона Поземского.

Руководитель МБУ «Жилище» Виктор Лукин пояснил, что встает именно городская канализация - нужна перекладка участка городской сети.

Глава Пскова Иван Цецерский констатировал, что дорожки делаются, а «жизненно важные вещи стоят». «Надо их делать в первую очередь. Какая цена вопроса?» - спросил он. Ему ответили, что «небольшая», и что после ухода донника через месяц можно приступать к работам.

Григорий Стороненков пообещал направить в МП Пскова «Горводоканал» соответствующую просьбу о ремонте участкового пункта полиции.

Начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин отметил, что стражи порядка очень заинтересованы в размещении пункта на Алёхина. Там же мог бы разместиться пункт ППС. «Микрорайон растет. И, конечно, мы понимаем потребности людей», - сказал Сергей Сурин.