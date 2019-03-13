До 16 марта в Пскове можно сэкономить на лечении боли в спине и суставах

16:31, 13 марта 2019, ПАИ

Специальная весенняя акция действует в Центре доктора Бубновского в Пскове. Только до 16 марта всем женщинам предоставляют скидку 20% на лечебные циклы и курсы занятий по методу доктора Бубновского, сообщили Псковскому агентству информации в центре.

Там отметили: «Наш центр - единственное медицинское учреждение в Псковской области, которое с января 2015 года работает по уникальной методике кинезитерапии доктора медицинских наук Сергея Бубновского».

Врачи центра проводят точную диагностику, разрабатывают индивидуальные программы реабилитации, подключая методики по снятию болей в спине (люмбаго, радикулит, ишиас), в плече, руке и шее. «Мы лечим позвоночник, суставы, восстанавливаем после травм, переломов, эндопротезирования суставов, а также после операций на сердце, инфарктов миокарда и при гипертонической болезни», - отметили в центре.

Специалисты центра помогают людям разного возраста справиться с заболеваниями костно-мышечной системы: « Поможем скорректировать и укрепить осанку подросткам, предлагаем программы по коррекции плоскостопия и избыточного веса».

С 1 марта в центре введена в действие новая процедура на аппарате KIMATUR 500: «С помощью ударной волны мы еще быстрее можем избавить вас от боли в мышцах и суставах. Ударно-волновая терапия одобрена автором методики и успешно используется в кинезитерапии на протяжении ряда лет».

Для пациентов, которые занимаются в нашем Центре, действует скидка 20% на процедуры ударно-волновой терапии.

Подробности - у специалистов центра по телефону 797-003. Адрес центра: Иркутский переулок, дом 2 (Спортивно-развлекательный парк «Простория»). Имеются противопоказания к применению и использованию, необходимо получить консультацию специалиста.