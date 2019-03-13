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Общество

Спиртное попытался украсть опочанин из магазина

В Опочке сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

12 марта в 16:40 на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании сигнализации в магазине на улице 1 Мая. Прибывшим на место происшествия росгвардейцам работники торговой точки указали на мужчину, который взял с витрины спиртные напитки и попытался скрыться, не расплатившись за товар.

Стражи порядка задержали 40-летнего местного жителя Опочки и передали сотрудникам полиции.

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