Псковичка лишилась денег, решив отдохнуть в пансионате на берегу Черного моря

16:14, 13 марта 2019, ПАИ

В Пскове пенсионерка решила отдохнуть в мае в пансионате и лишилась денег, сообщили Псковскому агентству информации в УМВД России по Псковской области. Женщина нашла в сети сайт заинтересовавшего ее пансионата, расположенного на черноморском побережье, и вступила в переписку с его администраторами. Ей предложили забронировать номер, после чего псковичка перевела около 25 тысяч рублей.

Через некоторое время пенсионерка решила уточнить еще ряд организационных вопросов, однако, с ней перестали выходить на контакт, а сам сайт исчез. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Другому псковичу, занимающемуся рекламным бизнесом, 12 марта позвонил незнакомец и сообщил, что в одной организации необходимо оформить рекламные стенды. Затем под различными предлогами неизвестные мошенники завладели деньгами горожанина в сумме 25 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

11 марта в Великих Луках 35-летней женщине на мобильный телефон пришло sms, в котором содержалось поздравление в ее адрес с днем рождения. Предлагалось также перейти по ссылке с тем, чтобы получить подарок. «Заинтригованная горожанка по ссылке перешла. А затем с ее банковской карты стало происходить несанкционированное списание денежных средств», – рассказали в ведомстве.

В итоге, великолучанка лишилась более 17 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка. Выяснилось, в частности, что эти деньги «перекочевали» на банковскую карту некоей жительницы Астраханской области. Обстоятельства произошедшего выясняются.