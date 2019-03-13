Ольга Котина: Для открытия офиса педиатра в Овсище необходимо помещение в 800 квадратных метров

17:34, 13 марта 2019, ПАИ

В Пскове для открытия кабинета педиатра в микрорайоне Овсище потребуется помещение в 800 квадратных метров. Об этом заявила начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению Комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Ольга Котина в ходе контрольного выезда депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова по округу № 12 сегодня, 13 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ольги Котиной, кабинет необходимо оборудовать и лицензировать, что стоит «серьезных денег». Она высказала мнение, что для начала необходимо решить проблему с помещением, после чего комитет «готов подключиться».

Григорий Стороненков в ответ рассказал, что у районного педиатра на учете стоят 2,5 тысяч детей и обслуживаются они в офисе на улице Петровской. Мамы с колясками, по его словам, вынуждены с пересадками ехать через весь город. При этом он подчеркнул, что район будет расти и в дальнейшем - здесь будет проживать около 14 тыс. человек.