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Общество

Псковская область войдет в программу Фонда ЖКХ по модернизации коммунальной инфраструктуры

Сегодня, 13 марта, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с директором Департамента модернизации коммунальной инфраструктуры и сопровождения федеральных проектов Фонда содействия реформированию ЖКХ Олегом Радченко, в рамках которой стороны обсудили перспективные направления совместной работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников отметил, что у региона и Фонда ЖКХ сложились конструктивные взаимоотношения в реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества. В частности, обозначил готовность участия области в реализации программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Она предполагает софинансирование части расходов по созданию, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры или субсидирование процентной ставки на проекты модернизации систем теплоснабжения и водоотведения.

По словам Олега Радченко, подобная схема работы положительно себя зарекомендовала и позволила с 2016 года реализовать 39 проектов в 21 субъекте РФ общей стоимостью 10 млрд рублей, из которых 5,2 млрд рублей — средства Фонда. Сейчас на реализацию проектов Фонд готов направить более 13 млрд рублей. Причем на поддержку со стороны федерального бюджета могут рассчитывать малые и средние населенные пункты с численностью населения до 500 тыс. человек. Губернатор добавил, что для региона также важно, что теперь к проектам программы могут подключаться государственные и муниципальные унитарные предприятия.

По итогам встречи было принято решение продолжить взаимодействие в рабочем порядке. Олег Радченко от имени Фонда ЖКХ выразил готовность оказывать региону всестороннее содействие.

Михаил Ведерников дал поручение председателю Комитета по строительству и ЖКХ Сергею Грахову подготовить и представить на согласование план-график мероприятий. «Вопрос модернизации коммунальной инфраструктуры для региона крайне актуален. Участие в целевой программе Фонда ЖКХ позволит нам провести технологическое обновление, повысить надежность и энергоэффективность коммунальных систем», — подчеркнул  глава региона.

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