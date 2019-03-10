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Спорт

Технике скандинавской ходьбы научатся псковские пенсионеры

19 марта с 12:00 до 14:00 на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Стрелец» в Великих Луках пройдут интерактивные состязания «Игровая терапия» с последующим обучением скандинавской ходьбе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

В интерактивных состязаниях примут участие команды старшего поколения Великолукского, Опочецкого, Пустошкинского, Новосокольнического, Невельского районов и города Великие Луки. Вход в спортивный зал - в сменной обуви.

На обучение скандинавской ходьбе приглашаются все желающие.

Организатором мероприятия является отделение Союза пенсионеров России по Псковской области.

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