Технике скандинавской ходьбы научатся псковские пенсионеры

16:57, 13 марта 2019, ПАИ

19 марта с 12:00 до 14:00 на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Стрелец» в Великих Луках пройдут интерактивные состязания «Игровая терапия» с последующим обучением скандинавской ходьбе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В интерактивных состязаниях примут участие команды старшего поколения Великолукского, Опочецкого, Пустошкинского, Новосокольнического, Невельского районов и города Великие Луки. Вход в спортивный зал - в сменной обуви.

На обучение скандинавской ходьбе приглашаются все желающие.

Организатором мероприятия является отделение Союза пенсионеров России по Псковской области.