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Общество

Жители Псковской области присоединятся к празднованию 5-летия воссоединения Крыма с Россией

Во всех районах Псковской области отметят 5-летие воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Наиболее масштабное мероприятие состоится 17 марта в Пскове. В 13:00 в Детском парке начнется концертная программа «Мы вместе», которая будет включать выступление творческих коллективов, интерактивные площадки для детей и взрослых.

О присоединении полуострова к России жители региона будут вспоминать на самых разных по формату мероприятиях. С 16 по 18 марта на территории региона пройдут концерты, выставки, конкурсы, викторины, круглые столы и интерактивные презентации. О принятом жителями Крыма историческом решении будут говорить и в образовательных учреждениях на тематических классных часах, литературно-поэтических уроках и дискуссиях.

К памятной дате будут приурочены и спортивные соревнования. В частности, в Великих Луках пройдут открытое первенство города по стрельбе из лука, турнир по мини-футболу среди женских команд, а также первенство по спортивному ориентированию «Великолукский серпантин-2019». В Гдовском районе проведут районный турнир среди мужчин и женщин, а в Новоржевском районе — соревнования по волейболу среди женских команд.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года. На референдуме в Крыму о статусе автономии, который прошел 16 марта 2014 года, большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.

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