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Общество

Григорий Стороненков указал на необходимость расширения проезжей части на улице Технической в Пскове

«Если не построить на улице Технической широкую дорогу, то со строительством новых домов мы получим дорожный коллапс», – заявил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков при обсуждении вопроса проектирования и строительства дорожной сети по улицам Алехина и Технической в Пскове во время контрольного выезда в свой избирательный округ № 12 сегодня, 13 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

При рассмотрении вопроса о ремонте и реконструкции тротуаров вдоль улицы Чудской и пешеходных переходов через улицу Ижорского Батальона с точки зрения доступности для всех категорий граждан Григорий Стороненков рассказал, что улицу Чудскую начали реконструировать в части понижения бордюров и перекладки асфальта. «В этом есть необходимость, потому что здесь живут 13 инвалидов-колясочников. И в этом году эту работу надо продолжить», – отметил он.

Также депутат высказал пожелание обустроить все пешеходные переходы через улицу Ижорского Батальона. Начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов пообещал взять этот вопрос на контроль.

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