Псковский росгвардеец стал «золотым» призером турнира по плаванию

17:25, 13 марта 2019, ПАИ

Сотрудник Управления Росгвардии по Псковской области, майор полиции Александр Смирнов завоевал «золото» на Первенстве Псковского регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» по плаванию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службы ведомства.

В состав каждой команды входили 3 участника – двое мужчин и одна женщина. Пловцы соревновались на дистанции 50 метров вольным стилем (женщины) и 100 метров (мужчины) в индивидуальном заплыве. Также программа соревнований включала в себя и командную эстафету.

Александр Смирнов стал лучшим в личном первенстве, среди спортсменов в возрастной группе старше 40 лет, на дистанции 50 метров. В командном зачете сборная Управления Росгвардии по Псковской области вошла в топ-5 лучших результатов.

В состязаниях приняла участие и команда Главного управления МЧС России по Псковской области. Команда МЧС заняла первое место в индивидуальном заплыве среди женщин и два вторых места: в общекомандном зачете и в смешанной эстафете, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.