Великолукские боксёры принимают участие во Всероссийских соревнованиях в Екатеринбурге

17:47, 13 марта 2019, ПАИ

Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, а также спортсмены Центра спортивной подготовки Глеб Голик и Эльми Зиядзаде принимают участие во Всероссийских соревнованиях среди студентов по боксу, посвященных памяти двукратного серебряного призера Олимпийских игр Заслуженного мастера спорта А. И. Киселева. Как сообщили Псковскому агентству информации в центре, состязания проходят в Екатеринбурге.

По итогам первого боя Глеб Голик одержал победу над соперником из Тольятти.

Наставник спортсменов из Псковской области - Вадим Голик.

Также в городе Химки проходит тренировочное мероприятие сборной России по боксу среди юниоров. Команда готовится к Международному турниру в Литве. Спортсмен Центра спортивной подготовки Александр Кальницкий в составе сборной страны готовится к международному турниру в весовой категории до 64 кг. Тренирует спортсмена Вадим Голик.