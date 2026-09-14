Псковская команда «Неваляшки» завоевала серебро на межрегиональном турнире по волейболу сидя

18:01, 14 сентября 2026, ПАИ

Псковская команда «Неваляшки» завоевала серебро на межрегиональном физкультурном мероприятии среди участников СВО «Кубок мужества» по волейболу сидя. Соревнования прошли в Тульской области, сообщил капитан команды Александр Поддуев в беседе с корреспондентом ПАИ.

Псковичи взяли верх над командами из Тулы, Калуги и Владимира, уступив только ярославскому коллективу, который занял первое место.

«Уровень нашей команды вырос в разы, как и слаженность, мастерство, техника, умение читать игру», – отметил Александр Поддуев.

В рамках этих соревнований «Неваляшки» проходят подготовку к чемпионату России по волейболу сидя в лиге Б. Турнир пройдёт в Туле в октябре. Чтобы заработать повышение в классе до лиги А, псковской команде будет необходимо занять место в топ-4.