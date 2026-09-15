Псковский экипаж выиграл бронзу ралли-спринта «Озерцы»

12:02, 15 сентября 2026, ПАИ

Псковский экипаж Дениса Баулина и Виктории Семёновой выиграл бронзу ралли-спринта «Озерцы», который прошёл в Ленинградской области. Об этом сообщается в группе «Понаехали» в соцсети «ВКонтакте».

Псковичи завоевали бронзу в абсолютном зачёте соревнований. Впервые они проехали гонку на полноприводном автомобиле Subaru Impreza.

Баулин и Семёнова на финише проиграли 27,2 секунды победителям ралли-спринта Глебу Матвеенкову и Виталию Филиппову. Второе место заняли Александр Глухов и Евгений Сидоренко.